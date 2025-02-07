Среднедушевые расходы превышают доходы населения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков finprom.kz.

В третьем квартале 2024 года среднедушевые доходы населения составили 336 тысяч тенге. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы населения выросли на 12,7%, а за пять лет - на 91% (без учёта инфляции, то есть речь идёт о номинальном росте, а не об увеличении реальной покупательной способности).

В структуре доходов населения большая часть пришлась на доходы от трудовой деятельности: 252,5 тысяч - на 13,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года. В том числе 220,5 тысяч составили доходы от работы по найму, 32 тысяч тенге - доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности. На социальные трансферты пришлось 69,9 тысяч, рост за год - на 10,9%. Большую часть доходов от социальных трансфертов составили пенсии: 55,6 тысяч тенге. Следом идут пособия (12,9 тыс. тг), стипендии (1,4 тыс. тг), а также АСП и жилищная помощь (91 тг).

Материальная помощь от родственников, знакомых, а также алименты выросли за год на 15,5%, до 8 тысяч, а на прочие доходы пришлось 5,7 тысяч тенге.

Регионами с самыми высокими доходами в третьем квартале 2024 года стали Астана (495,4 тыс. тг в среднем на душу населения), Карагандинская область (445,5 тыс. тг), Алматы (443,5 тыс. тг), а также Восточно-Казахстанская (410,6 тыс. тг) и Костанайская (400,7 тыс. тг) области.

Самые низкие среднедушевые доходы населения наблюдались в Туркестанской области: 218,9 тысяч тенге. Следом идут Жамбылская область и Шымкент: 240,6 и 241,9 тысяч тенге соответственно.

Денежные расходы, в свою очередь, в третьем квартале 2024 года составили 295,9 тысяч в среднем на душу населения - на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го, а за пять лет показатель увеличился на 76,9% (меньше, чем показатель роста доходов).

Половина расходов населения пришлась на продовольственные товары: 148 тысяч - на 7,1% больше, чем годом ранее. Расходы на непродовольственные товары составили 70,9 тысяч, на платные услуги - 52,6 тысяч тенге.

На расходы населения на погашение кредита и долга в структуре общих расходов пришлось 6,3%, или 18,7 тысяч тенге. Расходы на материальную помощь родственникам, знакомым, а также алименты за год сократились на 4,3%, до 5,1 тыс. тг. Расходы на налоги, платежи и другие выплаты составили 619 тенге.

В региональном разрезе наибольшие расходы в третьем квартале 2024 года были зафиксированы в Астане и Алматы: 448 тысяч и 397,7 тысяч в среднем на душу населения соответственно. Следом идут Карагандинская (392,1 тыс. тг), Северо-Казахстанская (351,7 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (341,7 тыс. тг) области.

Наименьшие расходы наблюдались в Туркестанской области (188,6 тыс. тг в среднем на душу населения), Шымкенте (216,2 тыс. тг) и Жамбылской области (240,9 тыс. тг).