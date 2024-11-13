В каких регионах Казахстана ускорилась инфляция?

В Национальном банке РК сообщили, что в октябре годовая инфляция ускорилась, составив 8,5% (в сентябре – 8,3%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в восьми она ускорилась и в двух осталась неизменной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в г. Астана и Мангистауской области.

"Цены на продовольственные товары в октябре снизили темп роста до 4,9% г/г (в сентябре – 5,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в г.Алматы (7,4%), а минимальный – в Туркестанской области (2,7%). Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8% г/г (в сентябре – 7,6%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное – в Жетысуской области (5,0%)", - говорится в сообщении.

Цены на платные услуги в октябре ускорили темп роста до 14,3% г/г (в сентябре – 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,1%), значительно ниже – в Алматинской области (8,3%).