В каких регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Казгидромет назвали регионы Казахстана, в которых сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BaigeNews.kz.

“В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской областей, на юге Карагандинской области и области Ұлытау, на севере, востоке области Жетісу сохраняется, на севере, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность”, - говорится в сообщении.

В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.