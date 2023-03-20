В каких регионах Казахстана самый высокий риск паводков

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Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин назвал регионы с высоким риском паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом оставшихся снегозапасов и прогноза сроков и величин предстоящего потепления сохраняется высокий риск паводка в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях", - сказал Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК.

По его словам, акиматами в рамках Дорожной карты реализовано 41 мероприятие, 416 планов развития регионов.

"Принятые меры позволили снять угрозу с 213 населённых пунктов и минимизировать для 580, где проживают более 550 тысяч человек. С начала 2023 года в регионах возведено более 24 километров временных дамб и порядка 60 километров валов вокруг населённых пунктов, очищено четыре тысячи километров каналов и шесть тысяч километров арыков, 15 тысяч автомобильных и более трёх тысяч железнодорожных водопропускных сооружений", - отметил спикер.

По его словам, подготовлено более 260 тысяч тонн инертных материалов, 15 тысяч тонн ГСМ и более миллиона штук мешкотары.