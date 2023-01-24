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pkzsk.info Сегодня, 04:29
21
Сегодня, 04:29
21
Фото: pkzsk.info

В каких регионах Казахстана расселят кандасов и переселенцев

Глава Правительства Алихан Смаилов подписал постановление об определение регионов для расселения кандасов и переселенцев, передаёт BaigeNews.kz.

К регионам для расселения кандасов добавлена области Абай:

  1. Акмолинская область
  2. Атырауская область
  3. Восточно-Казахстанская область
  4. Западно-Казахстанская область
  5. Костанайская область
  6. Павлодарская область
  7. Северо-Казахстанская область.    

К регионам для расселения переселенцев с 1 февраля добавлены области Абай и Улытау:

  1. Восточно-Казахстанская область.
  2. Костанайская область.
  3. Павлодарская область.
  4. Северо-Казахстанская область.
  5. Карагандинская область.
  6. Акмолинская область.

 

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#правительство #кандасы #переселенцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:29
21
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