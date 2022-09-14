В каких регионах Казахстана предлагают самые высокие зарплаты, рассказали в Минтруда

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Министерство труда и социальной защиты опубликовало анализ рынка труда за август 2022 года, передает BaigeNews.kz. Ведомство отмечает, что по сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось на 38 процентов, а количество актуальных резюме — на 33 процента. Кроме того, в сравнении с июлем в два раза вырос спрос на высококвалифицированных работников. Всего на электронной бирже труда в августе были размещены 119,9 тысяч вакансий и 93,9 тысяч резюме.

"По итогам августа наблюдался рост активности со стороны работодателей, значительная доля которых приходится на организации образования. Это было связано с приближением начала учебного года: количество вакансий в сфере образования выросло в три раза в сравнении с июлем и составило 34,2 тысячи. Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на учителей и специалистов дошкольного образования возрос на 24 процента", — рассказала заместитель директора департамента стратегии АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

Заработные платы варьируются в разрезе регионов и профессий. Наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, где были размещены 20 вакансий с заработной платой в размере 824 тысячи тенге для промышленных альпинистов. В городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях работодатели предлагают руководителям структурных подразделений в государственных органах заработную плату в размере от 500 до 730 тысяч тенге.

"Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди научных сотрудников – 2,7 миллиона тенге, генеральных директоров — 2,3 миллиона тенге, инженеров в авиации — 1,6 миллиона тенге, директоров рудников — 1,5 миллиона тенге и разработчиков приложений — 1,2 миллиона тенге. При этом работодатели предлагают высокий размер оплаты труда на ЭБТ руководителям государственных организаций — 640 тысяч тенге, главным технологам и финансовым риск-менеджерам — 500 тысяч тенге", — сообщает Минтруда.

По итогам августа острый дефицит специалистов в сфере образования наблюдается в основном в Алматинской (4,4 тысячи вакансий), Карагандинской (3,1 тысячи вакансий) областях и в Алматы (3,8 тысячи вакансий). На втором и третьем местах по количеству вакансий находятся предприятия строительной отрасли (4,4 тысячи вакансий) и сельского хозяйства (четыре тысячи вакансий). При этом 70 процентов вакансий в сфере строительства приходится на три региона: Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую области и город Нур-Султан. А наибольшая потребность специалистов сферы сельского хозяйства наблюдается в Туркестанской области — там опубликована треть вакансий сферы.

В августе рост предложения со стороны работодателей наблюдался во всех регионах за исключением Шымкента, где количество вакансий снизилось на 16 процентов. Повышение активности работодателей наиболее заметно в Жамбылской (предложение выросло в два раза), Атырауской (+83 процента) иЗападно-Казахстанской (+71 процент) областях.

"Вместе с тем со стороны соискателей активность значительно выросла в городе Алматы (в 2,2 раза) и в Алматинской области (в 1,9 раза), составив 7,7 тысячи и 10,3 тысячи резюме соответственно. Основная доля активных резюме в данных регионах относилась к соискателям среди учителей: 43 процента в Алматы и 30 процентов в Алматинской области. В прошлом месяце количество резюме от учителей в городе Алматы выросло с 551 до 3,1 тысячи, то есть в 5,6 раза,а в Алматинской области — в 5,4 раза, с 600 до 3,3 тысячи", — рассказала Улпан Шегенова.

Спрос на высококвалифицированных специалистов вырос в два раза, составив 40 тысяч вакансий, или одну треть от общего количества вакансий. Также выросло и предложение со стороны соискателей высокой квалификации почти в два раза — с 21,2 до 38,9 тысячи резюме.

Сохранился имеющийся на протяжении последних месяцев дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением со стороны среднеквалифицированных специалистов. Количество вакансий для этой категории работников превысило предложение в 1,7 раза (49,6 тысячи вакансий против 28,3 тысячи резюме). А спрос на низкоквалифицированные кадры вырос незначительно (+6 процентов), с 28,7 до 30,3 тысячи вакансий. Тогда как предложение со стороны соискателей выросло на одну треть, с 70,6 тысячи до 93,9 тысячи резюме.