В каких регионах Казахстана появятся новые современные больницы?

В стране планируется поэтапный ввод в эксплуатацию многопрофильных клиник и других объектов здравоохранения. О подробностях корреспонденту BaigeNews.kz сообщили в профильном ведомстве.

"В целях комплексного обновления инфраструктуры здравоохранения рассматривается реализация госпитальной программы строительства современных медицинских объектов по международным стандартам, которая предусматривает строительство 13 перинатальных центров и крупных больниц" - сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на наш запрос.

На первом этапе до 2025 года планируется построить шесть многопрофильных университетских клиник: на 300 коек - в Алматы и Караганде; на 800 коек - в Астане и Шымкенте; до 500 коек - в Актобе и Семее. Также завершатся уже начатые по инициативе инвесторов проекты: на 480 коек в Петропавловске, на 570 коек в Туркестане и на 630 коек в Кокшетау.

На втором этапе c 2026 по 2030 год запланировано открыть восемь многопрофильных больниц в городах Актау - 300 коек, Атырау - 350 коек, Костанай - 400 коек, Павлодар - 500 коек, Тараз - 450 коек, Уральск - 440 коек, Жезказган - 300 коек и Конаев - 800 коек. А также появится новый реабилитационный центр в Астане.

А новые перинатальные центры появятся в городах Астана - два объекта, Алматы, Шымкент, Атырау, Жезказган, Караганда, Каскелен, Костанай, Кызылорда, Тараз, Уральск и в селе Темирлановка Туркестанской области. Сроки их строительства - 2024-2027 годы.

Год назад в послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минздраву с 2023 года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей. Мы запросили в ведомстве отчет о проделанной работе.

В министерстве нам сообщили, что в Казахстане утвержден нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения", по которому построят 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

"На сегодня ведется строительство 99 объектов ПМСП, а также совместно с акиматами регионов прорабатываются вопросы реализации остальных проектов (привязка проектов, проведение бюджетных, конкурсных и других процедур)", - говорится в отчете министерства.

Также в Минздраве обещают, что 32 районные больницы капитально отремонтируюти модернизируют, превратив в многопрофильные клиники. В них появятся новые отделения: инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии и другие. Объекты оснастят оснащением современным медицинским оборудованием.

"Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ предусмотрен в 2024-2025 годы, в том числе, в 2024 году – семь единиц и в 2025 году – 25 единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня начали капитальный ремонт пяти объектов: по одному в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях и два в Туркестанской области. По остальным МЦРБ ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы проектов, а также прорабатываются вопросы финансирования. Также выделены средства на оснащение многопрофильных районных больниц медицинской техникой. До 2025 года в министерстве обещают закрыть пробелы в этом вопросе.