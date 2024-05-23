В каких регионах Казахстана ожидают нашествие саранчи рассказали в МСХ

И.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Дархан Абдикаримов на брифинге СЦК рассказал, в каких регионах Казахстана в этом году прогнозируется нашествие саранчи, передаёт BaigeNews.kz.

Дархан Абдикаримов сообщил, что в Казахстане обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. На территории республики имеют распространение как стадные, так и нестадные виды саранчовых, однако наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды – азиатская, марокканская и итальянский прус.

"В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2 538,035 тыс. га, в том числе итальянского пруса – 2 070,602 тыс. га, азиатской саранчи – 186,103 тыс. га и марокской саранчи – 281,33 тыс. га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 776 тыс. га и Туркестанской областях – 271 тыс. га", – добавил он.

По его словам, для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета и резерва правительства выделено 8,1 млрд тенге. В настоящее время для борьбы с саранчовыми приобретены пестициды для обработки на площади 2,46 млн га, продолжаются конкурсные процедуры на площадь 90,8 тыс. га.