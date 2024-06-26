В десяти регионах Казахстана ожидается засуха в июле

Синоптики назвали регионы, в которых в июле ожидается атмосферная засуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

“В целом в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается”, - говорится в сообщении.

Атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Айтекебийском районе, в Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;

в Шетском районе Карагандинской области;

в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;

в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;

в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;

в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;

в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;

в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;

и на преобладающей территории Атырауской области.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в г. Степногроск. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.