В десяти регионах Казахстана ожидается засуха в июле
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Синоптики назвали регионы, в которых в июле ожидается атмосферная засуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
“В целом в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается”, - говорится в сообщении.
Атмосферная засуха ожидается:
в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
в Айтекебийском районе, в Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
в Шетском районе Карагандинской области;
в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;
в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
и на преобладающей территории Атырауской области.
Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в г. Степногроск. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
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