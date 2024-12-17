Миннацэкономики отмечает рост по основным экономическим показателям шесть регионов. Об этом на заседании правительства сообщил о заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Нурлан Байбазарова, передает BaigeNews.kz.

"По всем семи основным экономическим показателям рост отмечается в шести регионах – Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также в городах Астана и Шымкент. По шести показателям положительный рост зафиксирован в областях Абай и Жетісу, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. По пяти показателям положительный рост отмечается в Актюбинской области и г. Алматы. По четырем показателям положительный рост зафиксирован в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях, а также области Ұлытау", - сказал Байбазаров.

По его словам, в Атырауской области отмечается положительный рост только по одному показателю. В связи с этим ведомство рекомендовало усилить контроль за освоением бюджетных средств в строительстве, завершить строительство арендного жилья и дорог. Также обеспечить завершение и ввод до конца т.г. запланированных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности. Помимо этого, усилить контроль и освоение средств, выделенных на строительство жилья и поддержку машиностроения.

"Администраторам бюджетных программ обеспечить полное освоение средств. Обеспечить бесперебойную транспортировку и реализацию зерна, в том числе на экспорт", - заключил Байбазаров.

Ранее сообщалось, что Правительство продолжит стимулирование инвестиций и диверсификацию экономики.