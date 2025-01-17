17 января 2025 года в 17:00 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ", км 971-1013 (от с. Калбатау до границы ВКО). Планируемое открытие движения - 18 января в 05:00, передаёт BaigeNews.kz.

"17 января 2025 года в 17:00 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" км 1013-1048 (от границы области Абай до поворота с. Уланское). Планируемое открытие движения 18 января 2025 года в 05:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, 17 января 2025 года в 18:00 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Граница КНР - Майкапшагай - с обходом Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ" км 910-1002 (от с. Калбатау до с. Кокпекти).