17 декабря в 08:50 в Жамбылской области открыто движение по дороге Мерке - Шу - Бурылбайтал" (км 165-268, с. Бирлик - с. Бурылбайтал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Кроме того, в Северно-Казахстанской области с 07:00 открыли движение транспорта по автодороге Екатеринбург - Алматы (км 729-768, от гр. Костанайской обл. до с. Токсан би).

"17 декабря 2024 года в 07:00 в Костанайской области в следующих автодорогах открыто движение: Костанай - Аулиеколь - Сурган (км 8-108, г. Тобыл - п. Аулиеколь); Екатеринбург - Алматы (км 686-729, от п. Сарыколь до границы СКО)", - добавили в АО "КазАвтоЖол".

Информацию об открытых и закрытых дорогах в любое время суток можно получить в колл-центре 1403.

В нацкомпании также сообщили, что в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях местами ожидается снег.

Напомним, ранее стало известно, что повысить качество строительства дорог планируют в Казахстане.