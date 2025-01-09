9 января в нескольких областях республики открыли движение по ранее закрытым автомобильным дорогам, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Жамбылской области в 04:30 было открыто движение для легкового транспорта на участке автодороги "Алматы - Ташкент - Термез", км 159-238 (с. Отар - с. Кайнар).

В Акмолинской области с 08:00 можно ездить следующим дорогам:

"Костанай - Аулиеколь - Сурган", км 232-260, уч. гр. Костанайской обл. - п.Сурган;

"Жаксы - Есиль - Бузулук", км 71-82, уч. п. Аксай - п. Бузулук;

"Жезказган - Петропавловск", км 536-553, уч. п. Бузулук - п. Сурган.

В Костанайской области открыто движение по участкам:

"Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", км 686-729, уч. п.Сарыколь - гр.Северо-Казахстанской области;

"Костанай - Аулиеколь - Сурган", км 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр. Акмолинской обл.

В Северо-Казахстанской области движение автотранспорта возобновлено по дороге "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", км 729-768, уч. гр. Костанайской области - с.Токсан-би.

Также об открытии движения объявлено в области Жетiсу. Это дорога "Алматы – Усть-Каменогорск", км 276-325, уч. г. Талдыкорган - п. Кызылагаш.

Напомним, ранее сообщалось, что движение через новый перевал Кордай перекрыли в Жамбылской области.