В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве

Фото: amazonaws.com

В Казахстане ВИЧ-инфицированные люди живут в каждом регионе, передает BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Министерством проводится постоянная оценка работы по профилактике ВИЧ инфекции по пяти основным показателям. Так, в семи регионах: Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северно-Казахстанской области и городах Алматы и Астана отмечается заболеваемость выше среднереспубликанского значения (20,3 на 100 тысяч населения). Смертность от СПИД (синдрома приобретённого иммунодефицита) выше среднереспубликанского (0,9 на 100 тысяч населения) в шести регионах: Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и г. Алматы. В Карагандинской области данный показатель в четыре раза превышает среднереспубликанский уровень", - отметила Гиният.

По ее словам, за последние 10 лет в Казахстане заболеваемость инфекцией вируса иммунодефицита человека увеличилась в два раза (с 11,5 в 2013 году до 20,3 в 2022 году), показатель смертности от синдрома приобретенного иммунодефицита снизился в 1,7 раза (с 1,5 в 2018 году до 0,9 в 2022 году).

На конец 2022 года в стране проживало более 30 558 людей с ВИЧ. В 2022 году зарегистрировано около 3877 новых случаев, при этом мужчин выявляется в два раза больше чем женщин. 82% приходится на трудоспособное население в возрасте 18-49 лет. Преобладает половой путь передачи и составляет - 75%, затем инъекционный путь передачи - 20%.

"В 2021 году Казахстан принял обязательства по искоренению синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) к 2030 году и достижению целей Глобальной стратегии, это: 95% всех людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, должны знать о своем статусе; 95% инфицированных вирусом иммунодефицита человека должны получать лечение; у 95% больных, лечение должно быть эффективным", - отметил министр.

В ведомстве отметили, что расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований. Как показывает статистикиа, увеличился охват и эффективность лечением в 1,3 раза, снизился риск передачи ВИЧ от матери к ребенку в два раза.

"В целом по результатам ранжирования, в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и городе Алматы четыре из пяти основных показателей указывают на наиболее высокий уровень распространения инфекции вируса иммунодефицита человека и недостаточный уровень принимаемых мер по предотвращению новых случаев инфекции вируса иммунодефицита человек на территории области", - сообщила глава Минздрава.

По ее словам, в регионах недостаточно используется потенциал неправительственных организаций для профилактики ВИЧ инфекции среди ключевых групп населения. Именно НПО играют важную роль в стабилизации эпидемиологической ситуации и выявлении новых случаев ВИЧ инфекции.

Лишь в шести регионах: Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской области и городах Астана и Шымкент неправительственные организации получили государственный социальный заказ, тогда как в стране имеются 44 НПО. В остальных регионах государственный социальный заказ не выделяется на протяжении последних лет, что влияет на эпидемиологическую ситуацию страны, заявили Ажар Гиният.

Она попросила премьер-министра Алихана Смаилова поручить акиматам ежегодно привлекать неправительственные органзации для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ.