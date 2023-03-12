В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке, юге и юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке — сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики также отмечают, что по республике ожидаются туман, усиление ветра, гололёд, на юго-западе страны — пыльная буря.

На юге, в горных районах области Жетысу, ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

13 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 13 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём порывы 18 метров в секунду.

13 марта ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидается туман. Ветер южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 13 марта ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Алматы ночью ожидается сильный дождь. Утром туман. Ветер северо-западный, ночью порывы 15 метров в секунду. В Конаеве 13 марта ожидается ветер северо-западный, порывы 15 метров в секунду.

На юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

13 марта ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.

13 марта осадки, на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 17-22 метров в секунду.

На востоке, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

На востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, ночью на северо-западе области порывы 23 метров в секунду. В Актау ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.