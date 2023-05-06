В каких регионах Казахстана наблюдается рост предпринимательства

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Среди регионов страны по количеству занятых в мелком и среднем бизнесе лидирует Алматы, в аутсайдерах — Павлодарская область. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по итогам 2022 года отечественный бизнес продемонстрировал положительную динамику роста по всем основным показателям: доля МСП в экономике достигла 36 процентов, что больше аналогичного периода прошлого года на 2,5 процента, количество действующих субъектов – 1,8 млн (+ 22%), численность занятых в МСП – 4,1 млн человек (+16%).

"Наибольший рост количества занятых в мелком и среднем предпринимательстве наблюдается в Алматы – 26 процентов, Астане – 15 процентов, Туркестанской области и Шымкенте – по 16 процентов, Кызылординской области – 14 процентов. При этом наименьший прирост количества занятых в МСП зафиксирован в Павлодарской области – 0,3 процента, Северо-Казахстанской – 1 процент и Костанайской – 2,6 процента", — отметил Жаксылыков.

В прошлом году было просубсидировано 24,5 тысячи проектов на общую сумму кредитов свыше 990 миллиардов, а сумма выплаченных субсидий превысила 181 миллиард тенге. Кроме того, на реализацию новых бизнес-идей субъектам малого и микропредпринимательства предоставлено 834 гранта на сумму свыше 3 миллиардов тенге. На подведение недостающей инфраструктуры для реализации 41 проекта выделено 18,3 миллиарда тенге.

Вице-министр труда и соцзащиты Олжас Ордабаев рассказал об исполнении поручения Главы государства по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч человек, проживающих в городах и районах.

Так, с начала года трудоустроено свыше 86 тысяч человек. Исполнение показателя по республике составляет более 25 процентов. Наибольшие цифры отмечаются в городах республиканского значения, Туркестанской и Алматинской областях. В остальных регионах работа ведётся в плановом режиме.

В целом, по итогам прошлого года в рамках данной инициативы Главы государства 363 тысячи человек охвачены трудоустройством субъектами частного предпринимательства. Таким образом, во всех областях показатель был перевыполнен.

Еще одной мерой поддержки по линии Минтруда является предоставление безвозмездных государственных грантов и микрокредитов для молодежи под 2,5 процента годовых. На эти цели предусмотрено более 41 млрд тг, что позволит оказать поддержку 14,8 тысячи субъектов предпринимательства, большинство из которых впервые получат возможность реализовать свою бизнес-идею.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством стоит задача довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40 процентов к 2025 году.

"Это придаст стабильности развитию экономики и внесет существенный вклад в повышение доходов населения. Хотя сегодня темпы роста по республике составляют 16%, в некоторых регионах они достигают всего 1-3%. Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. В целом во многих развитых государствах основной вклад в экономику делает именно малый и средний бизнес. Мы должны стремиться к этому и принимать соответствующие меры", — сказал Алихан Смаилов.

В частности, нужно активно поддерживать инициативы граждан по созданию и развитию своего дела. При этом акиматы районов и городов должны обеспечить на местах достижение целевых индикаторов – 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения.

"Достичь этого можно за счет создания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса, а также оперативного решения проблемных вопросов предпринимателей. Например, своевременно подводить к объектам бизнеса недостающую инфраструктуру: дороги, сети электро-, водо- и теплоснабжения. Расширение бизнеса позволит дополнительно увеличить количество рабочих мест", — подчеркнул премьер-министр.

Еще одной стратегической задачей является подготовка специалистов для нужд экономики. В этой связи необходимо совершенствовать систему образования, направленную на реальную потребность экономики в целом и бизнеса в частности.

Подводя итоги, глава Правительства поручил акимам "отстающих" регионов активизировать работу по обеспечению роста занятых в МСП и усилить взаимодействие с профильными министерствами и НПП "Атамекен". Кроме того, требуется повысить эффективность реализации "Дорожной карты бизнеса – 2025" и программы "Экономика простых вещей", а также принять действенные меры по выводу бизнеса из "тени".