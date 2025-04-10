Министерство водных ресурсов и ирригации РК предоставило актуальную информацию о ситуации на крупных водохранилищах, расположенных в северных, восточных и центральных регионах страны, сообщает BaigeNews.kz.

В Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях пик половодья уже пройден.

В Акмолинской области продолжается регулируемый сброс воды: из Астанинского водохранилища — 57,87 кубометра в секунду, из Селетинского — 81,74 кубометра, из Чаглинского — 8,75 кубометра в секунду.

Во Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища осуществляется сброс в объёме 350 кубометров воды в секунду, а из Бухтарминского — 510 кубометров.

В Абайской области из Шульбинского водохранилища сбрасывается 1250 кубометров воды в секунду.

В Карагандинской области объёмы сброса составляют 60 кубометров в секунду из Интумакского водохранилища и 2 кубометра — из Самаркандского.

На территории области Ұлытау из Кенгирского водохранилища сбрасывается 41,48 кубометра воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области зафиксированы одни из самых высоких показателей: из Сергеевского водохранилища — 811,3 кубометра, а из Петропавловского — 1020,4 кубометра воды в секунду.