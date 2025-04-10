В каких регионах Казахстана наблюдается пик половодья
Обновлённая информация о паводковой ситуации в стране.
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК предоставило актуальную информацию о ситуации на крупных водохранилищах, расположенных в северных, восточных и центральных регионах страны, сообщает BaigeNews.kz.
В Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях пик половодья уже пройден.
В Акмолинской области продолжается регулируемый сброс воды: из Астанинского водохранилища — 57,87 кубометра в секунду, из Селетинского — 81,74 кубометра, из Чаглинского — 8,75 кубометра в секунду.
Во Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища осуществляется сброс в объёме 350 кубометров воды в секунду, а из Бухтарминского — 510 кубометров.
В Абайской области из Шульбинского водохранилища сбрасывается 1250 кубометров воды в секунду.
В Карагандинской области объёмы сброса составляют 60 кубометров в секунду из Интумакского водохранилища и 2 кубометра — из Самаркандского.
На территории области Ұлытау из Кенгирского водохранилища сбрасывается 41,48 кубометра воды в секунду.
В Северо-Казахстанской области зафиксированы одни из самых высоких показателей: из Сергеевского водохранилища — 811,3 кубометра, а из Петропавловского — 1020,4 кубометра воды в секунду.
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