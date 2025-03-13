В феврале на бирже труда наблюдался заметный прирост числа вакансий при одновременном сокращении числа резюме. Высококвалифицированные специалисты по-прежнему наиболее востребованы, особенно в сферах IT, образования и медицины. При этом сохраняется разрыв между предложением и ожиданиями по заработным платам как в отраслевом, так и профессиональном разрезе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Минтруда, на Электронной бирже труда Enbek было размещено 121,8 тысяч вакансий и 132,3 тысяч резюме. В сравнении с предыдущим месяцем количество вакансий увеличилось на 23,2%, а число резюме снизилось на 31%,

Так, больше всего вакансий было размещено предприятиями в сферах информации и связи (40,9 тыс.), образования (26,6 тыс.) и здравоохранения (9,3 тыс. вакансий). При этом в сфере здравоохранения наиболее востребованы были санитары (1,5 тыс.) и медицинские сестры (1,3 тыс. вакансий).

В квалификационной структуре спроса лидируют высококвалифицированные соискатели (59% от всех вакансий), далее следуют среднеквалифицированные (29%) и неквалифицированные (12%).

В региональном разрезе наибольший рост вакансий отмечается в Западно-Казахстанской (+301%), Восточно-Казахстанской (+156%) и Карагандинской (+76%) областях. В то же время наибольшее снижение вакансий зафиксировано в области Жетісу (-33%), г. Шымкент (-26%) и Мангистауской области (-25%).

Со стороны предложения наиболее заметное снижение числа резюме отмечено в Мангистауской области (-46%, или 5,8 тыс. ед.), области Жетісу (-45%, или 4,3 тыс. ед.) и Жамбылской области (-44%, или 6,3 тыс. ед.).

По гендерной структуре изменений не зафиксировано: женщины по-прежнему ищут работу чаще (53%), чем мужчины (47%). Возрастная категория 26-35 лет остается самой активной (26,6%), за ней следует группа 36-45 лет (26,1%). Доля молодежи до 25 лет составляет 14,9%, а соискателей старше 55 лет – 12%.

Что касается заработной платы, то самые высокие оклады предлагались главным строителям (в среднем от 663 тыс. тенге), руководителям проектов в телекоммуникациях (~653 тыс. тенге) и руководителям по разработке продуктов (~625 тыс. тенге). В то же время наибольшую заработную плату ожидали соискатели, претендующие на позиции руководителей IT-подразделений (в среднем от 1,3 млн тенге), инспекторов энергосистемы (~1,3 млн тенге) и геофизиков (~1,2 млн тенге).