В каких регионах чаще всего женятся и разводятся в Казахстане
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
59Фото: baigenews.kz
За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали брак 43 тысячи пар, родилось более 265 тысяч детей. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.
Больше всего браков заключено в Алматы - 14 059, на втором месте Астана - 9 258 браков, на третьем - Туркестанская область - 6 132 брака.
Больше всего детей родилось в Туркестанской области - 30 973, Алматы - 29 002, Шымкенте - 23 935 и Астане – 23 330. Меньше всего свидетельств о рождении выдано в Улытауской области – 2 821, а также в Северо-Казахстанской области - 4 313.
С начала года расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана.
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