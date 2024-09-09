В каких регионах чаще всего женятся и разводятся в Казахстане

За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали брак 43 тысячи пар, родилось более 265 тысяч детей. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Больше всего браков заключено в Алматы - 14 059, на втором месте Астана - 9 258 браков, на третьем - Туркестанская область - 6 132 брака.

Больше всего детей родилось в Туркестанской области - 30 973, Алматы - 29 002, Шымкенте - 23 935 и Астане – 23 330. Меньше всего свидетельств о рождении выдано в Улытауской области – 2 821, а также в Северо-Казахстанской области - 4 313.

С начала года расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана.