В каких районах ЗКО могут произойти землетрясения
Сегодня, 22:31
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Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
207Фото: pxhere.com
В Западно-Казахстанской области восемь районов и один город входят в зону землетрясений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
По данным начальника Управления гражданской обороны ДЧС по ЗКО Темиржана Танжанова, в зону землетрясения интенсивностью 5-6 баллов на территории региона входят девять населенных пунктов. Это Уральск, Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.
Последнее землетрясение на территории области было зарегистрировано 26 апреля 2008 года в посёлках Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.