В каких районах ЗКО могут произойти землетрясения

В Западно-Казахстанской области восемь районов и один город входят в зону землетрясений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По данным начальника Управления гражданской обороны ДЧС по ЗКО Темиржана Танжанова, в зону землетрясения интенсивностью 5-6 баллов на территории региона входят девять населенных пунктов. Это Уральск, Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.