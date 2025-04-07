В Астане в течение предстоящего учебного года будут введены в эксплутацию новых 15 школ, передаёт BaigeNews.kz.

Семь из них будут построены в рамках нацпроекта "Комфортная школа", сообщил аким столицы Женис Касымбек.

"Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда комфортных школ. К примеру, это школы, расположенные по адресам: по проспекту Кудайбердыулы и улице Жансугурова, перекрёсток улиц Толебаева и Бурабай, Иманова и Егемен Казахстан, Е17 и Е26, Е796 и Е899 и др. В строительство учебных заведений также привлекаем частные средства", – написал аким в своём Instagram-аккаунте.

В течение текущего учебного года в столице построили рекордное количество школ – 24 новых учебных заведения (из них 16 в рамках нацпроекта "Комфортная школа"). Данные школы позволили создать порядка 66 тысяч ученических мест (в две смены), отметил аким.

Сообщалось, что до конца этого года в Казахстане возведут 217 современных комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. В прошлом году были сданы в эксплуатацию 105 новых учебных заведений, больше всего – в Астане, где открыто 16 школ.