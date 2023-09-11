В каких отраслях будут развивать сотрудничество Казахстан и Германия

В Астане проходит Казахстанско-Германский бизнес-форум. Выступая на мероприятии, первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр назвал приоритетные сферы отношений между двумя странами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В контексте текущей геополитической ситуации важное стратегическое значение имеет создание новых транспортно-логистических маршрутов для диверсификации и обеспечения надёжности взаимной цепочки поставок и производств. Сегодня более 80 процентов товаров и Китая и Центральной Азии в Европу перевозится именно через Казахстан. На этом фоне всё более важную роль на континентальной торговой карте играет Транскаспийский международный транспортный маршрут", - отметил он.

Вице-премьер отметил положительную динамику по объёмам грузов. По его словам, в прошлом году перевалка грузов увеличилась вдвое – составила 1,7 миллиона тонн, а только за пять месяцев этого года грузопоток вырос на 64 процента.

"В текущем году мы заинтересованы довести в среднесрочной перспективе объём грузоперевозок по данному маршруту до 10 миллионов тонн", - заявил Скляр.

Он подчеркнул, что Казахстан готов предоставить портовые мощности для обеспечения растущей потребности немецких и европейских партнёров.

"Кроме того, нами ведется работа по выстраиванию внешних логистических терминалов и развитию цифровых интеллектуальных транспортных систем. В этом контексте ключевую роль в развитии мультимодальных перевозок в направлении Германии могли бы сыграть немецкие порты", - добавил спикер.

Чиновник отметил также большой потенциал сотрудничества двух стран в области альтернативной энергетики и зелёной экономики, а также развитии кооперации в области машиностроения.

Отвечая на вопросы участников форума, Скляр сделал акцент на том, что Казахстан как самая крупная страна, не имеющая выхода к морю, должна предпринимать все меры для того, чтобы стать по праву главным транспортно-логистическим хабом ЦА.