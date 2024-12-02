В каких областях Казахстана ожидаются снегопады и дожди
Об этом синоптики сообщили в прогнозе погоды на ближайшие трое суток.
Сегодня, 11:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:34Сегодня, 11:34
112Фото: gochs.rkomi.ru
В Казахстане погоду на большей части территории будут формировать атмосферные фронтальные разделы. Это, по данным РГП "Казгидромет" обусловит её неустойчивый характер, передаёт BaigeNews.kz.
"В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололёд", - проинформировали синоптики.
Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.
"По республике ожидаются туманы", - добавили в "Казгидромете".
В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.
Напомним, ранее стало известно, какие автотрассы открыли в Казахстане.
Самое читаемое
- Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку до новых выборов
- Кровавым избиением закончился бой "Казахского терминатора" за титул
- Банковские переводы казахстанцев не будут облагаться налогом
- Девочка избила и сняла на видео одноклассницу в Жанаозене