В каких областях Казахстана ожидаются снегопады и дожди

В Казахстане погоду на большей части территории будут формировать атмосферные фронтальные разделы. Это, по данным РГП "Казгидромет" обусловит её неустойчивый характер, передаёт BaigeNews.kz.

"В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололёд", - проинформировали синоптики.

Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.

"По республике ожидаются туманы", - добавили в "Казгидромете".

В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.

Напомним, ранее стало известно, какие автотрассы открыли в Казахстане.