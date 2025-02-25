"КазАвтоЖол" информирует участников дорожного движения о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период, передаёт BaigeNews.kz.



В соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года №492, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к "пятой дорожно-климатической зоне":

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

область Ұлытау

Кызылординская область

Мангистауская область

область Жетісу

Туркестанская область

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:



• международные грузовые и пассажирские перевозки;

• транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;

• перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;

• транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.



Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

