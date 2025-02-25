  • 25 Февраля, 18:50
  • BAIGENEWS

В каких областях Казахстана нельзя будет проехать на тяжелом транспорте?

С 1 марта 2025 года вводятся временные ограничения для тяжелого транспорта.

Сегодня, 18:34
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" информирует участников дорожного движения о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период, передаёт BaigeNews.kz

В соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года №492, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к "пятой дорожно-климатической зоне":

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • область Ұлытау
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • область Жетісу
  • Туркестанская область

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

• международные грузовые и пассажирские перевозки;
• транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
• перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
• транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.

Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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