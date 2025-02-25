В каких областях Казахстана нельзя будет проехать на тяжелом транспорте?
С 1 марта 2025 года вводятся временные ограничения для тяжелого транспорта.
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"КазАвтоЖол" информирует участников дорожного движения о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года №492, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к "пятой дорожно-климатической зоне":
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- область Ұлытау
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- область Жетісу
- Туркестанская область
При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:
• международные грузовые и пассажирские перевозки;
• транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
• перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
• транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.
Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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