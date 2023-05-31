В каких областях Казахстана больше всего курильщиков

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31 мая отмечают Всемирный день без табака. Бюро нацстатистики представило данные о том, в каких областях Казахстана наиболее высокая доля курильщиков, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств на предмет потребления табака взрослым населением:

курят табак – 20,4 процента;

не курят табак – 79,6 процента.

Интенсивность употребления табака населением:

курят ежедневно – 16,6 процента;

периодически – 3,8 процента.

"Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Карагандинской области - 25,4 процента. На втором месте Павлодарская область и Жамбылская области с показателями 24,6 процента", - сказано в сообщении.