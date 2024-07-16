В каких локациях пройдут Игры кочевников в Астане
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
121Фото: worldnomadgames.kz
С 8 по 13 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около четырёх тысяч участников из более 100 стран, передаёт BaigeNews.kz.
Церемония открытия Игр пройдёт на стадионе "Астана-Арена", а закрытие на состоится ипподроме "Казанат".
На территории ипподрома "Казанат" также будет открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с самобытной культурой и традициями кочевников.
В этноауле будут проводиться айтысы акынов, организованы выставки и мастер-классы лучших ремесленников Казахстана и стран мира.
Ранее об организации, подготовке и участниках Игр в интервью BaigeNews.kz рассказал руководитель Дирекции по подготовке Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.
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