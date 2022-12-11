В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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"Казгидромет" спрогнозировал неблагоприятные метеорологические условия 11 декабря в восьми городах страны, передаёт BaigeNews.kz.

НМУ ожидаются в Астане, Алматы, Актобе, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Караганде и Шымкенте.

В Астане прогнозируется высокий уровень загрязнения воздуха. В столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 12-14 градусов мороза.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе, Темиртау, Караганде.

В Актобе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём 10-12 мороза, ночью 18-20 мороза. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Темиртау переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём 10-12 мороза, ночью 18-20 мороза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 10-12 градусов мороза, ночью 18-20 мороза.

Метеорологические условия в Алматы, Балхаше, Жезказгане и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере В целом в этих городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём 7-9 градусов мороза, ночью 10-12 мороза. В ночь на 12 декабря ожидается туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В Балхаше переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 13-15 мороза, ночью 21-23 мороза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Днём Ввтер северо-восточный 3-8 метров в секунду, температура воздуха 12-14 градусов мороза. Ночью Ветер северный 3-8 метров в секунду, температура воздуха 21-23 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 1-3градусов мороза, 12-14 мороза.