В каких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха
Сегодня, 08:07
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Сегодня, 08:07Сегодня, 08:07
108Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 17 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, а ночью - в Атырау.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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