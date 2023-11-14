В каких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха
Сегодня, 08:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:22Сегодня, 08:22
118Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 14 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и Шымкенте, ночью 14 ноября в Астане и Атырау.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Родные убитой Салтанат Нукеновой опасаются, что дело могут "замять"
- О судьбе микрорайона Жагалау рассказал аким Астаны
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- Дважды побивший казахстанца российский боксёр досрочной победой дебютировал в профи