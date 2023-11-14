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В каких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

Сегодня, 08:22
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baigenews.kz Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков,  14 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и Шымкенте, ночью 14 ноября в Астане и Атырау.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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