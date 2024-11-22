В каких городах Казахстана доллар стоит больше всего?
Ещё недавно он продавался по 505 тенге.
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Пункты обмена валют в Казахстане обновили ценники. В целом стоимость доллара стала снижаться, но в некоторых регионах он остается дорогим, передаёт BaigeNews.kz.
Как следует из сведений сервиса kurs.kz, в Алматы обменники покупают американский доллар в среднем по 495-499 тенге, а продают по 499,5-500,7 тенге.
В Астане пункты обмена приобретают эту валюту по 495-497 тенге, реализуют по 500-502.
В Шымкенте обменники покупают американский доллар по 497-498,5 тенге, а предлагают по 499,5-500,5 тенге.
Самая высокая цена отмечается в Костанае, где пункты обмена валют продают доллары по 503 тенге. Максимальная стоимость приообретения долларов ― 496 тенге.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют доллар дороже 500 тенге и высокие цены на продукты в 2025 году.
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