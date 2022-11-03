В каких городах Казахстана больше всего самозанятых

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В каких городах Казахстана больше всего самозанятого населения. Статданные приводят в министерстве национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшая доля самозанятого населения отмечается в Туркестанской области – 46,2%. Меньше всего самозанятого населения в Мангистауской области, что можно объяснить развитой горнодобывающей промышленностью и официальным трудоустройством большинства населения региона.

Анализ структуры занятого населения по 25 городам Казахстана сделал эксперт Азамат Саменов. Например, в Туркестане – административном центре Туркестанской области – почти каждый второй является самозанятым. Практически отсутствует самозанятое население в промышленных городах страны. Фактически нижние строчки рейтинга в основном представлены моногородами страны.

По тому, как самозанятое население может повлиять на социально-экономические процессы в городах страны, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, прослеживается четкая промышленная и отраслевая специализация городов на доле занятого в экономике населения – чем очевиднее промышленная специализация города, тем меньше там самозанятого населения. Это города Жанаозен, Сатпаев, Риддер, Жезказган, Балхаш и Экибастуз.

Во-вторых, больше самозанятого населения в южных городах страны, в которых, очевидно, менее развито промышленное производство, а больше сфер услуг. При этом местному населению необходимо "встраиваться в экономические потоки" посредством самозанятости.

Также в рейтинге высокие позиции занимают ряд городов – административные центры сельскохозяйственных регионов (Семей, Костанай и Кокшетау), где самозанятость, скорее всего, обусловлена сезонным характером сельскохозяйственных работ.

В-третьих, высокая доля самозанятого населения формирует на рынке труда дополнительный фактор, который может изменить социально-экономические процессы в городах. Так, появление малого бизнеса имеет больше шансов там, где сформирован соответствующий трудовой фактор.