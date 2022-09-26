Вклады бизнеса выросли на 912 миллиардов тенге за месяц. Более 40 процентов прироста обеспечил всего один банк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

После тяжёлой весны, когда портфель вкладов бизнеса с каждым месяцем сокращался, ситуация выравнивается: к первому августа депозиты юрлиц в казахстанских банках достигли 13,64 триллиона тенге, прибавив всего за месяц 911,9 миллиарда тенге. Сразу 374,8 миллиарда тенге из них пришлось на крупнейший фининститут страны, Halyk Bank: портфель вкладов юрлиц банка достиг уже 5,46 триллиона тенге. Это 40 процентов всего рынка корпоративных вкладов Казахстана. За год банк прибавил сразу 1,18 триллиона тенге — это также самый высокий показатель по сектору.

Как считают аналитики, подобная динамика закономерна: в условиях текущего геополитического кризиса бизнес учитывает все риски. Самый крупный банк страны пока имеет устойчивый рейтинг, в частности, от агентства S&P Global Ratings - ВB+/В, kzAA, прогноз "Стабильный". Связывают эксперты выбор предпринимателей и с цифровой поддержкой фининститута. С августа банк в сотрудничестве с КГД МФ РК первым среди БВУ РК внедрил сервис по сдаче упрощённой налоговой отчётности (ФНО 910.00) для субъектов малого бизнеса в своём приложении.

Второе место по месячному приросту удерживает единственный "американец" в банковском секторе РК — Ситибанк Казахстан: плюс 156,9 миллиарда тенге, до 1,16 триллиона тенге. Фининститут работает исключительно в корпоративном сегменте. За год Ситибанк Казахстан увеличил портфель на 286,3 миллиарда тенге. В целом сегодня его доля на рынке корпоративных вкладов составляет 8,5 процентачто говорит о весьма высоком интересе казахстанских предпринимателей к американской "дочке".

Третье место по месячному приросту — у Евразийского Банка: плюс 141,2 миллиарда тенге, до 854,1 миллиарда тенге. За год фининститут увеличил портфель на 237,7 миллиарда тенге. Банк удерживает 6,3 процента рынка вкладов юрлиц.

В отличие от не работающего с розницей Ситибанка, у Евразийского Банка, как и у Halyk Bank, портфели вкладов отличаются равновесностью: так, корпоративный сегмент занимает у Евразийского Банка 58 процентв, у Halyk Bank — 53,7 процента от совокупного депозитного объёма.

Отдельно финансовые аналитики отмечают изменения в топовой десятке банков — держателей вкладов бизнеса. В то время как некоторые крупнейшие фининституты в секторе только приросли, другие (в первую очередь выкупленный НУХ "Байтерек" Сбербанк, переименованный в Bereke Bank, и ещё один "экс-россиянин" — "дочка" Банка ЦентрКредит, Eco Center Bank) покинули десятку ключевых игроков и отправились в число аутсайдеров.

Напомним, весной портфель депозитов бизнеса в казахстанских банках сокращался: на 256,1 миллиарда тенге (или два процента) в марте, на 458,2 миллиарда тенге (или 3,6 процента) в апреле и ещё на 437,7 миллиарда тенге (или 3,6 процента) в мае.

Негативный тренд переломился в первом месяце лета: за июнь совокупный объём вкладов юрлиц БВУ РК увеличился сразу на 1,04 триллиона тенге (или на 8,9 процента). Июль продолжил эту положительную динамику, "отыграв" весенние потери. Таким образом, с учётом летнего роста финансисты говорят о том, что ситуация на рынке корпоративных вкладов в Казахстане выровнялась.