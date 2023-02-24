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womo.ua Сегодня, 18:05
124
Сегодня, 18:05
124
Фото: womo.ua

В какие страны переводили деньги казахстанцы в 2022 году

Аналитики Ranking.kz выяснили, в какие страны казахстанцы отправляли деньги в 2022 году, передает BaigeNews.kz. За январь–декабрь прошлого года объём средств, отправленных из РК за рубеж через системы денежных переводов (СДП), составил более триллиона тенге.

Это на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в исследовании.

"Годовой объём переводов из РК за рубеж превышает триллион тенге второй год подряд. Количество транзакций при этом сократилось с 2,6 миллиона до 2,5 миллиона тенге, что увеличило средний чек одного перевода за рубеж с 391,5 тысяч тенге в 2021 году до 415,3 тысяч тенге в 2022", - отмечает портал. 

Более половины всех переводов из РК было отправлено в Узбекистан и Турцию. В Узбекистан отправили 289,8 миллиарда тенге (на 2,9% меньше, чем за январь–декабрь 2021 года), а в Турцию — 271,9 миллиарда тенге (на 28,9% больше по сравнению с 2021 годом). Значительный объём средств был отправлен также в Россию: 196 миллиарда тенге, что, впрочем, на 10,6% больше, чем в 2021 году.

В топ-5 стран по объёму полученных из РК денежных переводов вошли также Кыргызстан (73,9 миллиарда тенге) и Грузия (70,9 миллиарда тенге), при этом объём переводов в Кыргызстан сократился почти в два раза, а в Грузию, наоборот, вырос в 2,2 раза.

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#денежный перевод #Турция #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:05
124
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