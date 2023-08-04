В какие страны Казахстан экспортировал больше всего за 5 месяцев

Товарооборот Казахстана за 5 месяцев составил 55,7 млрд долларов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистки.

По информации бюро нацстатистики, товарооборот Казахстана за январь-май 2023 года составил 55,7 млрд долларов, что в номинальном выражении больше на 8%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля экспорта составила 31,5 млрд долларов, импорта – 24,2 млрд долларов. Среди основных стран партнеров по экспорту: Италия – 19,8%, Китай – 15,4%, Россия – 12,8%, Республика Корея – 6,5%, Нидерланды – 6,3%, Турция – 5,2%.

Большая доля импорта пришлась на страны: Россия – 26,7%, Китай – 24,2%, Германия – 5,1%, США – 4,7%, Республика Корея – 3,9%, Турция – 3,7%.

Основными экспортируемыми товарами являются: сырая нефть и сырые нефтепродукты (54,6%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (4%), руды и медные концентраты (3,6%), ферросплавы (3,4%) и др.

По импорту наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили (4,9%), телефонные аппараты (3,1%), кузова и кабины (2,8%), лекарственные средства (2,3%) и др.