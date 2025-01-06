Более 110 уголовных преступников и без вести пропавших было разыскано с помощью Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на территории зарубежных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась.

"Так установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории таких государств как Россия, Турция, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Польша, США, Грузия, Армения, Азербайджан, Испания, Великобритания, Чехия, Швеция, Украина, Германия, Колумбия, Израиль, Бельгия, Греция, Италия, Доминиканская Республика, Литва, Кыргызстан, Узбекистан", - отмечено в сообщении.

Преступники большее всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такие как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие.

Напомним, ранее подозреваемый в причинении смертельных увечий был экстрадирован в Казахстан из России.