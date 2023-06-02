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В какие приложения казахстанские дети чаще всего заходят с мобильных устройств
Специалисты международной компании, специализирующейся на защите от компьютерных вирусов, провели исследование. Они изучили, в каких мобильных приложениях казахстанские дети провели больше всего времени за последний год, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно полученной статистике, пальму первенства забрал YouTube, Его доля составила треть от всего объёма времени, которое дети проводят в десяти самых популярных приложениях.
На втором и третьем местах, как и во всём мире, оказались WhatsApp (19 процентов) и TikTok (18 процентов).
В казахстанский топ-10 также вошли игровые приложения Roblox (девять процентов), Brawl Stars (три процента), и Standoff (два процента), браузер Chrome (шесть процентов), мессенджер Telegram (четыре процента), социальная сеть Instagram (3,5 процента) и YouTube Kids (три процента).
Кроме того, специалисты проанализировали, какие типы сайтов посещали казахстанские дети с мобильных устройств на iOS и Android. Исследователи обнаружили, что наиболее высокий интерес у несовершеннолетних вызывали мультимедийные развлечения. Так, на их долю пришлась половина всех посещаемых ресурсов. Вторыми по распространённости стали средства интернет-коммуникации, их доля составила 27 процентов. На третьем месте оказались игры - восемь процентов.
Что касается типов ресурсов, наиболее посещаемых с настольных компьютеров и ноутбуков, там на первом месте оказались средства интернет-коммуникации (38 процентов), на втором мультимедийные развлечения (35 процентов), а на третьем — новостные ресурсы (семь процентов).
"Мы видим, что дети всё чаще играют в видеоигры с мобильных устройств, хотя ещё несколько лет назад они предпочитали для этого компьютеры. Кроме того, наша статистика подтверждает, что одной из ключевых возможностей интернета для них остаётся общение", - говорится в сообщении.
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