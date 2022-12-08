В какие организации могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями в Алматы

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В Алматы установлена квота рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Так, она составила до четырех процентов об общего числа рабочих мест.

"В соответствии во статьей 23 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", статьей 31 Закона Республики Казахстан "О социальной защите инвалидов в РК", статей 27 Закона Республики Казахстан "О занятости населения" и приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 13 июня 2016 года №498 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов", акимат города Алматы постановляет: установить квоту рабочих мест для трудоустрйоства инвалидов в размете от двух до четрыех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда", - говорится в документе акимата.

В перечень организаций, для которых установлены квоты рабочих мест, вошли 540 учреждений. Это поликлиники, школы, колледжи, организации искусства, зарубежные представительства компаний, филиалы респуликанских акционерных обществ, архив и другие.

Так, к примеру, в школах города выделено от двух до 10 рабочих мест выделенных для инвалидов.

Наибольшее число число квот выделено в ТОО "Magnum Cash&Carry". Здесь из 11123 сотрудников для людей с ограниченными возможностями выделено четыре процента, а это 445 человек.

В акционерном обществе "Эйр Астана" выделено 215 квот. Всего в организации 5386 сотрудников. В ТОО Arena S из 5130 сотрудников могут работать 205 людей с инвалидностью. А в акционерном обществе Kaspibank выделено 222 квот для сотрудников с инвалидностью№

В ТОО "Алматыэнерготранс" выделено 107 квот для инвалидов из 2668 рабочих мест. В филиале ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение ГП" - 139 из 3463. В АО "Алатау жарык компаниясы" - 157 из 3916. В региональном филиале по пассажирским перевозкам "Южный" АО "Пассажирские перевозки" - 83 из 2068. В АО "Международный аэропорт Алматы" - 124 из 3102. В Алматинском филиале ТОО "КаР-Тед" - 149 из 3729. В АО "Технодом Оператор" - 214 из 5349.