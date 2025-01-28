Напомним, недавно разгорелся скандал в СОШ №26 в Павлодаре. Один из учащихся заявил, что педагог ткнул его в спину иголкой. Возбуждено уголовное дело.
В кабинетах директоров школ Павлодара предложили установить видеокамеры
Директора и заведующие против нововведения.
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
126Фото: pixabay.com
Идею озвучила региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева на встрече с педагогами и руководителями учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По мнению омбудсмена, пишущие камеры видеонаблюдения необходимы в кабинетах, где принимают решения и проходят разговоры с родителями, будь то школа или ясли-сад.
"Почти все директора и заведующие садиками были против. Это у меня вызвало недоумение. Я считаю, в кабинетах, где проходят разборки, жалобы, выяснение отношений, всегда должна работать камера. У каждого своя правда, и только бесстрастная запись может показать истину", – уверена Сауле Шакенева.
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