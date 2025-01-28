Идею озвучила региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева на встрече с педагогами и руководителями учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По мнению омбудсмена, пишущие камеры видеонаблюдения необходимы в кабинетах, где принимают решения и проходят разговоры с родителями, будь то школа или ясли-сад.