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В Jusan Bank прокомментировали заявление Генпрокуратуры о намерении вернуть контроль над группой Jusan в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Jusan Bank.

"В целом, банк остается приверженным принципам открытости и прозрачности ведения бизнеса и продолжит работу по повышению качества жизни казахстанцев. Jusan Bank продолжит свою деятельность в штатном режиме, все обязательства перед клиентами будут исполняться", - говорится в сообщении.

Отметим, Jusan Bank является одним из самых надежных, динамично развивающихся и финансово устойчивых банков Казахстана.

"Банк и его основные акционеры являются резидентами Республики Казахстан. Финансовый институт исполняет все требования регулятора и национального законодательства. Именно поэтому Генеральная прокуратура в своем информационном сообщении о иске в отношении группы "Jusan", подчеркнула, что деятельность Jusan Bank не является предметом данного разбирательства", - подчеркнули в пресс-службе банка.

К слову, Jusan Bank относится к числу крупнейших банков страны и занимает первое место по отношению капитала к активам и третье место по размеру собственного капитала среди крупнейших банков Казахстана.

Текущие показатели банка значительно превышают уровень пруденциальных нормативов, что говорит о высоком уровне финансовой надежности и низком уровне кредитного риска организации.

Собственный капитал банка равен 542 миллиардов тенге. При этом запас капитала составляет 395 миллиардов тенге.

Банк имеет высокий уровень покрытия резервами по неработающим займам, покрывая их на 225 процента.

Ликвидные активы банка в размере 1,5 триллиона тенге в полном объеме покрывают привлеченные средства клиентов.

Банк активно кредитует экономику страны. Так, в 2022 году займы клиентам увеличились на 12 процентов. Общая клиентская база за прошедший год увеличилась на 55 процентов и сегодня составляет более трёх миллионов физических и юридических лиц по всему Казахстану.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в Казахстан намерены вернуть контроль над группой Jusan.