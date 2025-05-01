Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что по подозрению в причастности к поджогам лесов в окрестностях Иерусалима были задержаны 18 человек. Один из задержанных был пойман с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of Israel.

"Пожар — это не просто стихийное бедствие, он приносит вред природе и людям", — отметил Нетаньяху, добавив, что власти делают все возможное для борьбы с огнем и восстановления разрушенного. Премьер выразил уверенность, что Израиль справится с текущей ситуацией.

Лесные пожары в Израиле продолжаются, угрожая безопасности региона. 30 апреля в лесу Эштаоль, недалеко от Месилат-Цион в Иерусалимских горах, вспыхнул сильный пожар. Службы спасения работают в режиме "Огневой удар", что означает максимальное напряжение сил для предотвращения распространения огня. Полиция рассматривает версию поджога.

Из-за угрозы безопасности были отменены все массовые мероприятия, запланированные на День независимости Израиля. В то же время помощь в борьбе с пожарами предложили Греция, Италия, Хорватия и Палестинская национальная автономия.