В Израиле отложили судебную реформу из-за протестов и всеобщей забастовки

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить до следующей сессии парламента второе и третье чтение вызвавшего массовое недовольство законопроекта о реформе судебной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

Ранее о решении отложить реформу до летней сессии Кнессета заявила входящая в правительственную коалицию ультраправая партия "Еврейская сила".

В Израиле уже третий месяц не стихают протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Сейчас суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтёт их неправомерными.



Протесты продолжаются с начала этого года, но на прошлой неделе они сильно разрослись. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян. В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоединились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний. В результате работа практически всех учреждений была парализована — рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны. Закрылись даже рестораны McDonald's.

После заявления Нетаньяху израильская федерация профсоюзов "Гистадрут" заявила о прекращении всеобщей забастовки.