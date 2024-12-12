В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, погиб ребенок
Еще три человека получили ранения
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
139Фото: Getty Images
Ребенок стал жервой теракта в Израиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
Под Иерусалимом преступник открыл огонь по пассажирскому автобусу.
Всего ранения получили четверо пассажиров. Среди них 12-летний мальчик. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти ребенка. Преступника разыскивают спецслужбы.
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