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  • BAIGENEWS

В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, погиб ребенок

Еще три человека получили ранения

Сегодня, 14:25
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: Getty Images

Ребенок стал жервой теракта в Израиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Под Иерусалимом преступник открыл огонь по пассажирскому автобусу.

Всего ранения получили четверо пассажиров. Среди них 12-летний мальчик. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли  спасти ребенка. Преступника разыскивают спецслужбы.

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