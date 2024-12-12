Ребенок стал жервой теракта в Израиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Под Иерусалимом преступник открыл огонь по пассажирскому автобусу.

Всего ранения получили четверо пассажиров. Среди них 12-летний мальчик. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти ребенка. Преступника разыскивают спецслужбы.