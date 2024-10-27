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В Израиле грузовик на большой скорости врезался толпу людей на автобусной остановке

Сегодня, 16:24
АВТОР
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timesofisrael.com Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: timesofisrael.com

Грузовик врезался в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива, в результате 33 человека пострадали, шестеро из них получили серьёзные травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of Israel.

В полиции Израиля заявили, что это теракт.

"Водитель застрелен и "нейтрализован"", —  сообщили правоохранители.

Личность водителя установлена. По данным СМИ, это арабский террорист — гражданин Израиля  Рами Натур. Он разогнал грузовик и направил на автобусную остановку, где было большое скопление людей. 

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