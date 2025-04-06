Полицейские Костанайской области задержали 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамент полиции региона.

Как уточнили в ведомстве, несовершеннолетних среди жертв нет.

По версии следствия, мужчина, который позиционировал себя как блогер, предлагал своим жертвам деньги в долг, а когда те не могли вернуть долг, принуждал к интиму, а в случае отказа прибегал к насилию.

"По санкции суда подозреваемый арестован. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы", — сообщили в полиции.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет.

Дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.