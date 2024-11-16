В изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима
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Жителя Павлодарской области подозревают в сексуальном насилии над своей падчерицей, которой не исполнилось 16 лет, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщила в социальных сетях региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева, о шокирующем факте стало известно благодаря классному руководителю. Педагогу удалось расположить девочку к доверительной беседе. После чего пострадавшая призналась, что на протяжении некоторого времени её насиловал отчим.
"Согласно алгоритму оперативного реагирования на факты насилия учитель незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы, в том числе и меня как Регионального уполномоченного по правам ребёнка Павлодарской области. В настоящее время потерпевшая находится в медицинском учреждении, с ней работают психологи", — сообщила Сауле Шакенева.
По данным департамента полиции области, досудебное расследование начато по статье 120 УК РК (изнасилование). Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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