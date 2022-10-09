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mobillegends.net Вчера, 21:26
2512
Фото: mobillegends.net

В избиении подполковника полиции в Алматы подозревают пятерых мужчин

В МВД РК отреагировали на информацию об избиении полицейского в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как сообщал канал Kozachkov offside, в Алматы избили подполковника полиции из управления собственной безопасности. 

"Дело завели по статье "Хулиганство", часть вторая, это уже тяжкое преступление. Найти нападавших — дело чести для МВД", — написал журналист Михаил Козачков в Telegram.

В полиции прокомментировали, что действительно факт был зарегистрирован по этой статье.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны пятеро мужчин. В порядке статьи 128 УПК РК они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", — сообщили в департаменте полиции города Алматы.

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#избиение #полиция
Журналист
Вчера, 21:26
2512
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