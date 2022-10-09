В избиении подполковника полиции в Алматы подозревают пятерых мужчин

Фото: mobillegends.net

В МВД РК отреагировали на информацию об избиении полицейского в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как сообщал канал Kozachkov offside, в Алматы избили подполковника полиции из управления собственной безопасности.

"Дело завели по статье "Хулиганство", часть вторая, это уже тяжкое преступление. Найти нападавших — дело чести для МВД", — написал журналист Михаил Козачков в Telegram.

В полиции прокомментировали, что действительно факт был зарегистрирован по этой статье.