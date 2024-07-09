В ИВС закрыли подростка, брызгавшего детям в лица из перцового баллончика в Актобе

Задержанного при попытке пересечь границу парня водворили в ИВС в Актобе. Его подозревают в хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемый-несовершеннолетний по факту применения перцового баллончика против детей водворён в ИВС”, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

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Напомним, в Сети появилось видео, на котором молодой человек подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика. Позже в полиции сообщили, что при попытке пересечь границу подозреваемый несовершеннолетний задержан.