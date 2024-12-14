На горнолыжной трассе в национальном парке Стельвио в Италии, недалеко от границы со Швейцарией, заметили трёх волков. Хищники появились на свежеподготовленной трассе: на видео видно, как волки бегут вверх между слаломными воротами, а затем исчезают из поля зрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Местные власти, однако, поспешили успокоить жителей и туристов.

"Это обычное явление для альпийской местности. Вероятно, волки были на охоте. Для лыжников никакой угрозы нет", — заявил директор горнолыжного парка Франко Кларетти.

В прошлом году в Альпах произошел смертельный случа, когда на туриста напал дикий медведь. В то же время в Тоскане волки стали чаще заходить в населенные пункты: недавно они напали на женщину, которая защищала своего пса.