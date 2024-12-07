В Италии арестована католическая монахиня по подозрению в работе на мафию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Сестра Анна Донелли, принадлежащая католическому ордену Сестёр милосердия, была известна своей работой в тюрьме Сан-Витторе в Милане. С 2010 года она занималась поддержкой заключённых и даже судила матчи футбольных команд, состоящих из осуждённых.

В последнее время монахиня уделяла особое внимание членам калабрийской мафии ’Ндрангеты, которая считается самой мощной и жестокой преступной организацией в Италии.

Сестру Анну подозревают в том, что она передавала сообщения мафиози как внутри, так и за пределами тюрьмы, тем самым поддерживая их деятельность, включая вымогательства, торговлю оружием и наркотиками, ростовщичество, налоговые преступления и отмывание денег.

Подозрения подтвердились, по сообщению газеты Il Messaggero, из заявления одного из членов ’Ндрангеты. Он утверждал, что Анна Донелли была "одной из них". По его словам, если мафиози "нужно что-то в тюрьме", они обращаются к монахине.

По данным прокуратуры, сестра Анна помогала клану ’Ндрангеты Триподи получать "незаконную финансовую прибыль", а также "поддерживать и укреплять оперативные возможности группы и её криминальную репутацию".

В ходе операции против североитальянского крыла ’Ндрангеты, помимо монахини, были арестованы ещё 24 подозреваемых. Среди них Джованни Акри и Мауро Галеации, которые ранее занимались политической деятельностью.

Акри, врач по профессии, был членом городского совета Брешии. Галеации, представлявший "Северную лигу", лишился должности в коммуне Кастель-Мелла по подозрению в коррупции. Позже он был оправдан, но, как утверждают, клан предлагал ему организовать закупку голосов на выборах мэра.

Сама сестра Анна в тюрьму пока не попала – она помещена под домашний арест.