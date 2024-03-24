В Испании задержали группу криптовалютных мошенников. Среди них есть казахстанцы

В Испании арестованы 12 человек, принадлежащих к преступной организации, специализирующейся на махинациях с криптовалютой. Сообщается, что преступникам удалось провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Валенсии, а также в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cadenaser.com.

Задержанные обманули своих жертв на сумму более 50 000 евро, адаптировав известный метод работы к новым технологиям. Стоимость активов и счетов, заблокированных для членов организации, составляет 40 000 евро. Также преступники попытались совершить операцию на сумму 100 000 евро в Дубае.

"Задержаны 12 членов организации в возрасте от 19 до 49 лет с украинским, российским, казахстанским и молдавским гражданством", — сообщили в полиции.

Операция по задержанию разработана группами по борьбе с компьютерными и технологическими преступлениями (EDITE) Судебной полиции Гражданской гвардии в Валенсии при поддержке агентств международного сотрудничества правоохранительных органов: Европола и Интерпол. Расследование координировалось прокуратурой Валенсии по борьбе с компьютерной преступностью.